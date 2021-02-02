Российское ТВ: Если новая война на Донбассе неизбежна, она должна быть быстрой

16.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Россия должна обеспечить Донбасс современным вооружением и сделать всё возможное для того, чтобы в случае возобновления активных боевых действий ВСУ были стремительно разгромлены.

Об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил телеведущий Владимир Соловьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если война (в Донбассе – прим. ред.) неизбежна, то на этот раз не должно быть затяжной войны, в этот раз не должно быть, что «Донбасс как-то сам» и добровольцы из России. Не должно быть длительных позиционных кампаний. В этот раз России придётся серьёзно думать и делать всё возможное, чтобы Донбасс быстро, чётко и эффективно решил поставленные задачи, используя весь арсенал возможных современных средств. Иными словами, нет больше возможности терять людей», – призвал Соловьев.

В свою очередь историк и политолог Владимир Корнилов подчеркнул, что в случае неизбежности войны необходимо бить первым.

«Арестовичу, который говорит о неизбежности войны, – нужно ответить, что, «если драка неизбежна – бей первым», – добавил Корнилов.

Напомним, ранее в Москве заявили, что после теракта украинских боевиков в Горловке, Донбасс оказался на пороге большой войны.