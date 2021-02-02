Подпишись на рассылку
16.02.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Российское ТВ: Если новая война на Донбассе неизбежна, она должна быть быстрой

Новости Украины

Россия должна обеспечить Донбасс современным вооружением и сделать всё возможное для того, чтобы в случае возобновления активных боевых действий ВСУ были стремительно разгромлены.

Об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил телеведущий Владимир Соловьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Если война (в Донбассе – прим. ред.) неизбежна, то на этот раз не должно быть затяжной войны, в этот раз не должно быть, что «Донбасс как-то сам» и добровольцы из России. Не должно быть длительных позиционных кампаний. В этот раз России придётся серьёзно думать и делать всё возможное, чтобы Донбасс быстро, чётко и эффективно решил поставленные задачи, используя весь арсенал возможных современных средств. Иными словами, нет больше возможности терять людей», – призвал Соловьев.

В свою очередь историк и политолог Владимир Корнилов подчеркнул, что в случае неизбежности войны необходимо бить первым.

«Арестовичу, который говорит о неизбежности войны, – нужно ответить, что, «если драка неизбежна – бей первым», – добавил Корнилов.

Напомним, ранее в Москве заявили, что после теракта украинских боевиков в Горловке, Донбасс оказался на пороге большой войны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть