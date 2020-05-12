Российское ТВ проигнорировало стихи поэтов-фронтовиков

12.05.2020, Москва, Олег Кравцов

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на российском телевидении практически не звучали произведения великих советских авторов.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил известный российский писатель Юрий Поляков.

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«Есть какие-то вещи, которые лично мне непонятны. Я вот с огромным удивлением смотрю телевизор, переключая каналы. И вдруг заметил, что все эти предпраздничные дни вообще не звучали стихи фронтовых поэтов. Как будто их не было. Ни по одному каналу.

Ни Симонова, ни Гудзенко, ни Межирова, ни Наровчатова – никого. А ведь это – колоссальная поэзия, это концентрация национального языка. Это концентрация исторического, духовного, нравственного опыта, причем, – отлитая в совершенные языковые формы. Как же не понимает наше телевизионное начальство то, что оно лишает страну колоссального источника энергетики?», – недоумевает Поляков.

По его мнению, такие произведения особенно важны молодым.

«Ведь это – образцы высокой литературы, в отличие от того, что сейчас выдается за поэзию. Начинается какое-то идеологическое и культурное одичание. Мало хороших фильмов о войне советских показывают. Кое-что есть, но – мало», – считает писатель.

«Может быть, они боятся, что на фоне того, действительно, великого кинематографа советского, нынешние сериалы, которые на одну колодку слеплены, будут выглядеть убого? Может быть, они боятся, что на фоне стихов наших великих фронтовых поэтов – Твардовского того же, нынешние литературные упражнения будут выглядеть как недоделки какие-то?», – говорит литератор.

Он отмечает, что в России за долгие годы выработан высочайший канон искусства о войне.

«И главное – не утратить этот канон, этот уровень, а поддерживать. А то, что этот победный год на телевидении прошел практически без великих стихов о войне, у меня вызывает, мягко скажем, недоумение», – резюмировал Поляков.