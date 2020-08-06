Российского олигарха застукали в компании Ротшильда и диктатора Черногории

06.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Несмотря на недружественную политику Черногории в отношении России, российских олигарх Олег Дерипаска является частным гостем черногорского фешенебельного курорта «Порто Монтенегро», где отдыхают богатеи со всего света.

Об этом сообщают издания «Република» и «Српски Телеграф», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сербским журналистам удалось узнать о том, что российский олигарх был гостем растянувшегося на два дня пятидесятилетия представителя мировой семейной финансовой империи Натана Ротшильда.

Помимо Дерипаски вечеринку посетили президент Черногории Мило Джуканович, лорд Питер Мандельсон, звезда сериала «Секс в большом городе», актриса Синтия Никсон и многие другие. Само празднование частично проходило в бассейне Лидо.

По информации репортеров, на вечеринках, проходящих в «Порто Монтенегро», постоянно «работают» женщины «с пониженной социальной ответственностью» (за уикенд они зарабатывают по три тысячи евро, час с ними обходится клиенту в 500 евро), а также геи-аниматоры и шоу трансвеститов.

«Есть очень молодые девушки, в которых вы не распознаете проституток, но большинство из гостий таких вечеринок – силиконовые красотки, которые прилетают на частных самолетах, в роскошных авто, а затем уплывают на скоростном катере к яхте клиента. В «Порто Монтенегро» защита частной жизни клиентов является основным постулатом бизнеса, поэтому личность проституток – запрещенная тема даже для полиции. Я же хорошо знаю некоторых девушек, потому что они приезжают сюда годами», – поделился с «Сербским Телеграфом» капитан одной из яхт для отдыха.

Нужно отметить, что российский олигарх Олег Дерипаска является фигурантом скандалов, связанных с черногорскими пляжами и землями в Будве, а также между Будвой и Котором, которые он планирует выкупить под элитные курорты, вопреки желанию жителей этих территорий.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.

В Черногории с декабря 2019 года проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией 650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.