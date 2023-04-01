Российской армии не хватает данных разведки о целях на Украине

Сергей Вредников.  
01.04.2023 23:07
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Для разгрома скопления сил ВСУ у российской стороны не хватает данных разведки.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для разгрома скопления сил ВСУ у российской стороны не хватает данных разведки. Об этом...

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«Почему нельзя провести мощную бомбовую атаку по врагу, полностью уничтожив его силы? Можно, чего нельзя. А как её сделать, всю Украину накрыть нашими ударами, что ли? Истратить все ракеты по лесам, полям, горам, Карпатам?

Нам нужны цели. Как только мы имеем цели, мы наносим по ним удары. Цель есть, и её поражают. Выбирают средства поражения, огневое средства, это ракеты «Калибр», «Кинжал», или что-то ещё.

Узнали, что под землёй сидят натовцы, навернули их. И было, чем навернуть. Нормально», – утверждает Сладков.

Накануне покинувший Украину политблогер Михаил Онуфриенко заявлял, что российское Минобороны использует в ходе СВО лишь пятую часть имеющейся авиации с большой осторожностью, поскольку, в отличие от погибшего взвода пехоты, каждый подбитый самолёт – это общественный резонанс.

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