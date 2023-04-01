Российской армии не хватает данных разведки о целях на Украине

Для разгрома скопления сил ВСУ у российской стороны не хватает данных разведки.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему нельзя провести мощную бомбовую атаку по врагу, полностью уничтожив его силы? Можно, чего нельзя. А как её сделать, всю Украину накрыть нашими ударами, что ли? Истратить все ракеты по лесам, полям, горам, Карпатам?

Нам нужны цели. Как только мы имеем цели, мы наносим по ним удары. Цель есть, и её поражают. Выбирают средства поражения, огневое средства, это ракеты «Калибр», «Кинжал», или что-то ещё.

Узнали, что под землёй сидят натовцы, навернули их. И было, чем навернуть. Нормально», – утверждает Сладков.