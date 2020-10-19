Российской вакциной будут прививаться даже самые ярые украинские русофобы

19.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Как только российская вакцина от коронавирусной инфекции появится в продаже, ее будут закупать даже ярые украинские националисты, что бы они не говорили в адрес РФ.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политический эксперт Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Василенко, если украинцы откажутся от российской вакцины, то в ВСУ будет некому служить.

«Про вакцину от вируса российского производства. Понимаете, если ее не применять, то некому будет защищать Украину, будем говорить откровенно. Во-вторых, как сказал один из известных военачальников, – атеистов под обстрелом нет. Когда принесут эту вакцину, будут колоть все – и верующие, и неверующие, и порошенковцы, и регионалы – все абсолютно. Все боятся смерти», – заявил Василенко.

Ранее известный украинский кардиохирург Борис Тодуров заявил, что на Украине целые семьи прививаются российской вакциной от коронавирусной инфекции нового типа. Врач не сомневается в ее эффективности и высоко оценивает российскую школу эпидемиологов.