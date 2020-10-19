19.10.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Медицина, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Российскую вакцину в Киеве объявили «пиар-ловушкой агрессора»


В Киеве призывают не верить в эффективность разработанной в Российской Федерации вакцины от COVID-19.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии киевскому журналу «Новое время» заявила директор киевского культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецький арсенал» Олеся Островская-Люта.

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«Вакцины — выдающееся изобретение, они спасли миллионы человеческих жизней. Поэтому вакцинироваться от COVID-19 буду, как только это станет возможным. Но ни в коем случае не российской вакциной, потому что сейчас ее эффективность и безопасность так же научно «доказана», как и эффективность воды, заряженной Аланом Чумаком. Хотя нет, вода безопаснее. Зато я слежу за новостями о разработке вакцин в Великобритании и США и очень надеюсь на успех клинических испытаний», – сказала Островская-Люта.

Похожего мнения придерживается президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Алекс Лисситса.

«Российской вакциной прививаться не собираюсь, и не только потому, что не верю «гениальным российским» разработчикам, но и потому, что считаю это не более чем очередной российской пропагандой на территории Украины. Наша задача не поддаться на очередную пиар-ловушку агрессора. Убежден, что скоро выйдут на рынок аналоги из Европы и Америки, которым я буду доверять и готов буду на себе испробовать», – заявил Алекс Лисситса.


При этом, как сообщал «ПолитНавигатор», известный киевский доктор Борис Тодуров дал высокую оценку разработчикам российской вакцины и рассказал, ее начали прививаться целые семьи на Украине.

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