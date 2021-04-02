«Россия – агрессор, а им всё равно» – экс-боевик «АТО» обиделся на соотечественников

02.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинцы и так не хотят воевать с Россией, а тут ещё депутаты безответственно подают плохой пример вбросами посылов, что «надо валить из этой страны».

Об этом в интервью «Апострофу» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший командир карательного батальона «Миротворец», неонацист Андрей Тетерук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас Зеленского выбирали просто потому, что он обещал закончить войну, просто перестав стрелять. Это свидетельствует о том, что тоже не все украинцы готовы оборонять наше государство от агрессии РФ. Есть небольшая, но часть общества, которая, блин, понимает, что мы будем жить с РФ, и их не беспокоит, что Россия для того, чтобы жить вместе, просто убивает вас, разрушает ваши дома, разрушает города, в которых вы работали. И люди не понимают этого.

То есть, это долгий сложный путь приобретения нами той идентичности нации, которая должна понимать, что нас не разделять надо, что делают, к сожалению, политики – на Запад, Восток, на тех, на этих, мы должны понимать, что сила нации в её понимании, каким будет наше будущее. Готовы ли мы его вместе защищать», – рассуждает Тетерук.

Он добавил, что Украина всегда была территорией для зарабатывания денег для определённых политиков, чьи активы и семьи находятся за границей.

«Причем, не в РФ, а там, где господствует и право, и судебная ветвь власти, и демократия, то есть, они там чувствуют комфорт. Но этот комфорт добывается теми странами в тех же самых сложных условиях, которые сейчас терпит Украина. Почему-то они не готовы бороться, они при первой угрозе пишут: «Надо валить из этой страны». Выдают эти все циничные месседжи на-гора, но они не понимают, что, так как они публичные лица, это может быть в целом. Вообще надо понимать, что если ты лицо публичное или рядовой гражданин, нет ничего тайного, что не станет явным», – страдает экс-боевик.

Напомним, будучи ещё депутатом, Тетерук заявлял, что ВСУ вполне по силам победить армию РФ и закончить войну в российской столице. Кроме того, он известен тем, что в Верховной раде огрел бутылкой по голове свою коллегу по парламенту из партии «Батькивщина», после чего соратники Тимошенко объявили хулигана «агентом Кремля».