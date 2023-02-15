Россия атаковала Украину воздушными шарами

Игорь Шкапа.  
15.02.2023 15:49
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


В украинском небе зафиксированы воздушные шары с отражателями, которые ведут радиолокационную разведку.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В украинском небе зафиксированы воздушные шары с отражателями, которые ведут радиолокационную разведку. Об этом,...

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«Враг применяет воздушные шары. Это не зонд, не аэростат. Это просто шар, который несет кусок металла», – сказал Игнат в эфире телемарафона, транслируемого по украинским каналам.

По его словам. таким образом русские «ведут радиолокационную разведку воздушного пространства».

«Здесь уже речь идет о мастерстве наших людей, чтобы отличить шар от БПЛА, БПЛА от самолета и так далее. Понятно, что по воздушным шарам отрабатывать какими-то мощными средствами никто не будем, потому что это всего-навсего шар. Это было и 12 числа, и вчера применялось, и прилетело на территорию других стран –  мы видели, что Молдова перекрывал воздушное пространство. Суть в том – куда ветер дует, туда она и летит», добавил представитель ВСУ.

При этом киевский военкор пропагандистского антироссийского канала «1+1» Андрей Цаплиенко сообщил:

«В Киевской области слышны взрывы и видны такие следы в небе»

А телеграм-канал «Киевский движ» уточнил, что всего в Киевской области было зафиксировано две воздушыне цели, одна из которых сбита.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», России предложили использовать против США аэростаты, как это сделал Китай.

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