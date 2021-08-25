Россия, Белоруссия и ЛДНР обкладывают Украину масштабными учениями

25.08.2021 13:46 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Вооруженные силы России и Белоруссии начали серию подготовительных маневров к совместным масштабным стратегическим учениям (ССУ) «Запад-2021».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин.

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По словам, «Запад-2021» «носит сугубо оборонительный характер и не рассматривает в качестве противника конкретные страны». В качества условного противника он назвал условную «Полярную республику».

«Но анализ представленного Москвой замысла учения позволяет сделать вывод, что он учитывает реалии военно-политической обстановки, складывающейся на западном стратегическом направлении, где некоторые страны рассматривают РФ в качестве врага. Скажем, в понедельник главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный назвал Россию агрессором и призвал украинскую армию «быть готовой к ведению наступательных действий по освобождению отдельных районов Донецкой и Луганской областей от гибридной армии РФ», – в свою очередь пишет «Независимая газета».

При этом военный эксперт, полковник в отставке Владимир Попов обращает внимание, что по сравнению с 2017 годом, когда проводились аналогичные учения «Запад», число военных сильно увеличилось. Так, в нынешних маневрах участвует более 200 тысяч военнослужащих, тогда как в 2017-м – 12,7 тысяч.

«В это число входит значительная часть представителей Белоруссии и почти каждый пятый военнослужащий из состава Вооруженных сил РФ. Во-вторых, помимо них в учениях задействуют контингенты из других стран, чего не было четыре года назад. ССУ «Запад-2017» можно назвать международными, а партнеры Союзного государства по нему – это страны, которые при определенных обстоятельствах могут участвовать в отражении агрессии, то есть реально поддерживают Минск и Москву в военном плане», – резюмировал Попов.

Примечательно, что параллельно с «Запад-2021» учения пройдут также в республиках Донбасса.