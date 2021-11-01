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01.11.2021 13:45 (Мск), Киев, Ольга Козаченко
 
Газ, Дзен, Россия, Украина, Энергетика
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«Россия бьет. Украина подставилась» – киевский банкир молит о теплой зиме

Новости УкраиныУкраину этой зимой ожидают веерные отключения электроэнергии, поскольку страна не подготовилась к отопительному сезону....

Украину этой зимой ожидают веерные отключения электроэнергии, поскольку страна не подготовилась к отопительному сезону.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на сайте «Главред» пишет киевский инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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«В итоге мы входим в холода с газом впритык, рекордно низкими запасами угля, остановкой поставки энергетического угля из России. И даже импорт электроэнергии из России вряд ли поможет, потому что Россия не хочет помогать. Не дает электроэнергии и все. Не говоря уже о том, что в пиковые холода Россия может еще и транзит газа остановить. То, что Россия может ударить в критический момент, ни для кого не сюрприз. Сюрприз, что этот удар является для кого-то сюрпризом. И Россия бьет. Просто потому, что мы подставились», – считает автор.

«Что по итогу? По итогу трудно понять, как в такой ситуации мы избежим веерных отключений этой зимой. Можно ли было этого избежать? Да. Но сначала поломали Нафтогаз, заигрались в популизм на рынке газа, а потом еще и на рынке угля. Цены на уголь по всему миру росли, а Украина держит низкие тарифы на электрику. Как результат – компании не накапливают уголь. И теперь остается только молиться богу погоды, чтобы глобальное потепление явило себя Украине этой зимой во всей красе», – рерзюмирует Фурса.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты прогнозируют, что зимой украинцы начнут массово вырубать леса на дрова.

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