Реальные переговоры Москвы и Парижа могут состояться уже после президентских выборов во Франции, несмотря на нынешнюю активность президента Эммануэля Макрона.

Об этом российский эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил в интервью каналу «Евразия 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У них от слова до дела расстояния гигантские. Подготовка к возобновлению контактов с Москвой может длиться достаточно долго. В случае Макрона это может закончиться тем, что с Москвой будет разговаривать не месье, а мадам. Как вариант.

Это же приятно поговорить с французской женщиной, хотя ее не пускают к выборам. То, что Россия открыта к контактам, повторяется по несколько раз в день. Контактов не видим. Да и не очень понятно – есть ли смысл контактировать с главой дипломатии ЕС Каей Каллас», – отметил Марценкевич.

Еврокомиссия поддержала инициативу Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони о назначении специального переговорщика с президентом РФ Владимиром Путиным. Среди кандидатов бывший итальянский премьер Марио Драги и президент Финляндии Александр Стубб.

Очередные президентские выборы во Франции состоятся весной 2027 года.

