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10.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, НАТО, Россия, США, Украина
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Россия дала понять, что США не место в Чёрном море – киевский эксперт

Визит российского большого противолодочного корабля «Североморск» в Чёрное море – это информационно-психологическое воздействие на США.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил украинский эксперт Михаил Гончар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя заход российского корабля в Чёрное море, Гончар заявил, что таким образом РФ указала США и НАТО на их место.

«Я думаю, здесь надо исходить из желания России произвести определённое информационно-психологическое воздействие. Мол, барахтаются американцы в Чёрном море, но им здесь не место. Это демонстрация того, что Чёрное море является российским озером. Поэтому я бы не преувеличивал сильно значение этих действий. Тем более, сама по себе одна боевая единица, вне контекста взаимодействия с остальными силами флота – это просто демонстрация, не более того», – сказал Гончар.

Напомним, накануне большой противолодочный корабль Северного флота России «Североморск» впервые зашел в Черное море. Это известие с настороженностью восприняли в Киеве, где отслеживают участившиеся визиты кораблей НАТО, которые на Украине трактуют как поддержку в условиях конфликта с РФ.

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