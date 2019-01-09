Привет непрошенным гостям: Россия перебросила мощный корабль в Черное море

09.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Большой противолодочный корабль Северного флота России «Североморск» впервые зашел в Черное море. Это известие с настороженностью восприняли в Киеве, где отслеживают участившиеся визиты кораблей НАТО, которые на Украине трактуют как поддержку в условиях конфликта с РФ.

«Впервые за время оккупации Крыма в Черное море зашел не просто десантный корабль другого флота РФ, не Черноморского, а корабль, относящийся к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне», – комментирует один из идеологов блокады Крыма – бежавший на Украину «член Майдана иностранных дел» Андрей Клименко.

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«Североморск» на вооружении имеет две четырехконтейнерные установки ракето-торпед «Раструб», восемь пусковых установок зенитно-ракетного комплекса «Кинжал» (64 ракеты), две 100-мм артиллерийские установки АК-100, четыре шестиствольных 30-мм пулемета АК-630М, реактивные бомбометные установки РБУ-6000. На борту располагаются 2 вертолета Ка-27.

БПК «Североморск» изначально носил название «Симферополь», вошел в состав ВМФ СССР в 1988 году.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что в Черное море зашел десантный корабль ВМС США Fort McHenry. Сообщалось также, что в 2018 году корабли НАТО на 50 процентов увеличили количество дней, в течение которых они находились в Черном море.