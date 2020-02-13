Россия доиграется с белорусскими элитами до майдана – военкор

13.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Игнорирование Россией гражданского общества Белоруссии, события в которой уже напоминают Украину 2011 года, может закончиться майданом.

Об этом в интервью Youtube-каналу «Союз блогеров» рассказал российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я более чем уверен, что он [майдан] там готовится, – сказал Коц. – Это происходит от того, что Россия исторически привыкла работать на постсоветском пространстве исключительно с элитами. Ей всегда кажется, что если ты договоришься с президентом, бизнес-сообществом, ты всегда порешаешь вопросы. Россия не работает с гражданским обществом, Россия не работает с диаспорами. Политика мягкой силы у нас отсутствует полностью».

Военкор считает, что пока президента Белоруссии Александра Лукашенко устраивает нынешняя ситуация во взаимоотношениях с Западом, он не препятствует росту антироссийских настроений в стране.

«Я недавно читал исследование, о чем пишут оппозиционные СМИ Белоруссии: на одну статью с критикой властей РБ приходится десять статей с критикой властей РФ, и ни одной с критикой Лукашенко, – отметил Коц. – Лукашенко это устраивает. По линии НКО вливаются деньги. Лукашенко заигрывает с Западом, он больше не «последний тиран Европы».

По словам журналиста, крупный российских бизнес работает на постсоветском пространстве не всегда в интересах России, а потому следует его обязать вложиться в фонд, аналогичный американскому Фонду Карнеги, чтобы создавать свои пророссийские медиа и взаимодействовать с местными НКО.

«В Белоруссии по аналогии с Украиной появляются организации по типу «Правого сектора», которые устраивают акции антироссийского содержания, призывают к выходу из ОДКБ, союзного государства. Там сейчас тот же этап, что был на Украине в 2011 году. Думаю, нас ждет запрет российского телевидения, российских СМИ», – добавил военкор.

Ранее появилась информация, что Лукашенко готовит Белоруссию к полной зачистке от российских телеканалов.