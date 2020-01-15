Россия документами ответит на попытки переписать историю

15.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия создаст самый крупный архив материалов, касающихся Второй мировой войны.

Об этом, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ, заявил президент государства Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Путина, это станет ответом на попытки изменить историю и вклад России в победу в войне.

«В этом году мы будем отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной Войне. Для России 9 мая — самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг. И наша память – не только дань огромного уважения героическому прошлому, она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство. Мы обязаны защитить правду о победе.

Иначе, что скажем нашим детям, если ложь, как зараза будет расползаться по всему миру. Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты. В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира. Такая работа – наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями», – заявил Путин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Польша пытается выставить себя главной жертвой Второй мировой войны и получить репарации от всех стран-участниц конфликта, в том числе, от Российской Федерации как правопреемницы Советского Союза.