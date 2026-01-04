Россия должна добиться обмена Мадуро – российский дипломат

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Похищение американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро… и как следствие, возможная смена политики этой страны – это плохая новость для РФ. Взяв под контроль всю венесуэльскую нефть, США могут запросто обрушить цены на мировом рынке, что грозит повтором дефолта в России конца 90-х.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский политик и дипломат Николай Платошкин, передает корреспондент ПолитНавигатора».

Платошкин напомнил, что цены на нефть в мире и за этим – рост российской экономики, пошли вверх после того, как к власти в Венесуэле в конце 90-х пришел Уго Чавес, последователи которого до сих пор стояли у руля в этой стране.

«Венесуэла – одна из стран-организаторов ОПЕК, это союз стран-экспортеров нефти, куда Россия демонстративно не входила, чтобы Запад опять не обижался, а потом в конце концов начала сотрудничать. Так вот, смысл был какой? Почему ушёл Кириенко?.. Да, нефть стоила 8 долларов за баррель. У нас, помните, зарплату не платили никому. Потому что нефть копейки стоила. Пришел Уго Чавес. Первое, что он сделал, собрал встречу ОПЕК, и они скоординировано сократили добычу нефти, после чего вот она и поперла у нас при Путине-то. Помните, там 2004 год. Не восемь долларов, а двадцать, и все: «У-у-у, нифига себе цена. У-у-у, вообще такой не было». Ещё год – семьдесят, ну и так далее. На нас полился благодаря Уго Чавесу какой-то неслыханный дождик», – рассуждал он.

Сегодня, по мнению Платошкина, долг России – всеми силами добиваться освобождения Мадуро из американских застенок, вплоть до его обмена: