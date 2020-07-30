Россия должна избавиться от последних иллюзий и признать Украину врагом – эксперты

30.07.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Украина остается враждебным России государством, ведущим против нее разведывательную деятельность и необъявленную войну.

Об этом в комментариях «ПолитНавигатору» заявили крымские эксперты.

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Так, по мнению политолога Андрея Никифорова, о том, что такая война идет, свидетельствует сегодняшнее задержание ФСБ военнослужащего Черноморского флота, шпионившего в пользу Украины.

«Это говорит о том, что на протяжении всего этого времени мы находимся в состоянии, когда с нами воюют. То, что любят шутить по поводу того, что Россия на эту войну не явилась – можно не являться, но если другая сторона воюет, то пусть даже она зачастую делает это какими-то потешными методами, но среди прочих гримас могут проявляться и такие козьи морды, которые вполне серьезную угрозу из себя представляют.

И жертвы на этой войне уже есть и будут еще. Можно сколько угодно закрывать глаза и делать вид, что того не существует, но для того, чтобы не было войны, должно быть мирное отношение с обеих сторон. Украина объявила Российской Федерации войну и ведет ее. Ей за это пока что ничего плохого в ответ не прилетело.

Я надеюсь, что и наши специально обученные люди работают где-то в глубинах государственного аппарата враждебной страны под названием Украина», – заявил Никифоров.

С ним согласился политолог Сергей Киселев, отметивший профессионализм российских спецслужб: «Спецслужбы работают, а предатели делают свое черное дело. В принципе, это естественная практика. Конечно, неприятно и нежелательно иметь в рядах российского Черноморского флота предателей, но таково ныне время.

И совсем неудивительно – если есть предатели в политике, в экономике, то появление предателей в военной сфере тоже совсем не вызывает удивления. Можно только лишь констатировать профессиональную работу наших органов безопасности, за что им честь и хвала. Это всегда было и всегда есть, и это говорит о том, что Украина – враждебное государство, ведущее разведывательную деятельность против Российской Федерации».