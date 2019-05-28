Россия должна отбить охоту у албанцев захватывать граждан РФ

28.05.2019, Москва, Елена Острякова

После того, как «спецназ» непризнанного Косово задержал и избил россиянина Михила Краснощекова, Россия обязана вмешаться в ситуацию на севере края.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал политолог Армен Гаспарян.

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«Россия обязательно должна вмешиваться. Нужно обращать внимание международного сообщества и отстаивать своих граждан всеми возможными способами. У российской дипломатии накоплен многовековой опыт разрешения очень серьезных ситуаций. Не обязательно сразу отправлять туда самолеты с десантниками. Можно объяснить властям этого региона такими словами, чтобы они поняли: больше эта тема звучать не должна», – сказал Гаспарян.

Вместе с тем, он считает, что конфликт на севере Косово быстро не разрешится.

«У Сербии на данный момент нет возможности разрешить ситуацию из-за того, что западные демократии признали Косово. Вучич поступает абсолютно правильно, когда приводит войска в боевую готовность, потому что там происходит очередной беспредел. Мне кажется, что история с каждым месяцем будет только ухудшаться. До тех пор, пока на территории Косово есть сербы, которые понимают, что это их земля и она отторгнута, ни каком спокойствии в этом регионе речь идти не будет», – сказал Гапарян.