28.05.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Политика, Преследования журналистов, Россия
Просмотров:

Россия должна отбить охоту у албанцев захватывать граждан РФ

После того, как «спецназ» непризнанного Косово задержал и избил россиянина Михила Краснощекова, Россия обязана вмешаться в ситуацию на севере края.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал политолог Армен Гаспарян.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Россия обязательно должна вмешиваться. Нужно обращать внимание международного сообщества и отстаивать своих граждан всеми возможными способами. У российской дипломатии накоплен многовековой опыт разрешения очень серьезных ситуаций. Не обязательно сразу отправлять туда самолеты с десантниками. Можно объяснить властям этого региона такими словами, чтобы они поняли: больше эта тема звучать не должна», – сказал Гаспарян.

Вместе с тем, он считает, что конфликт на севере Косово быстро не разрешится.

«У Сербии на данный момент нет возможности разрешить ситуацию из-за того, что западные демократии признали Косово. Вучич поступает абсолютно правильно, когда приводит войска в боевую готовность, потому что там происходит очередной беспредел. Мне кажется, что история с каждым месяцем будет только ухудшаться. До тех пор, пока на территории Косово есть сербы, которые понимают, что это их земля и она отторгнута, ни каком спокойствии в этом регионе речь идти не будет», – сказал Гапарян.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть