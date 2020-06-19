«Россия – это более ста миллионов палачей» – шоумен Кондратюк

19.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Большинство населения России – это палачи, потому что они выбрали президента Владимира Путина уже после воссоединения Крыма с РФ.

Об этом в эфире «5 канала» заявил работавший на телестудии «Останкино» в Москве, украинский телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня Россия – умершая страна, и все контакты с ними, мною были умножены на ноль. То, что там есть люди, которые не поддерживают политику России, меня не волнует.

Я понимаю, что в России 140 миллионов людей, плюс Крым, который они считают своим. Но больше 100 миллионов россиян – палачи, потому что не выступают против политики России. Они такие же самые, как президент РФ Владимир Путин. Потому что Путина избрали уже после аннексии Крыма, за что мне их уважать?» – заявил Кондратюк.

Кроме того, он добавил, что его коллега по шоу-бизнесу украинский президент Владимир Зеленский является глупым человеком, не имеющим собственного мнения и не приспособленным к политике, а всё его президентство – это страшное недоразумение и оскорбительный плевок в лицо украинскому народу.

«Владимир Зеленский, когда пошёл в президенты, выпрыгнул с 7 этажа, он для меня – недоразумение, и даже после года его президентства, его статья, которую я читал на «Украинской правде» – это что попало. Мой 22-летний сын умнее вещи говорит.

Путь в политику – это не «туннельный эффект», когда сегодня ты был конюхом, а завтра стал политиком. На мой взгляд, это история, которая требует профессиональных навыков, лидером мнение ты можешь быть, но у Зеленского мнения вообще не было», – рассуждал телеведущий.

«И история с Зеленским, для меня как гражданина Украины была плевком в лицо, и до сих пор такой является, для меня это – недоразумение. Но я, как известно, в меньшинстве», – признал Кондратюк.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее политолог Сергей Михеев заявил, что экс-президент Пётр Порошенко почувствовал в себе силы на окончательный реванш и теперь откровенно смеётся над действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.