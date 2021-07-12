Россия готова инвестировать в Черногорию миллиарды – мешает прозападный премьер

12.07.2021, Подгорица, Алексей Топоров

Один из лидеров сербского Демократического Фронта Черногории и депутат Скупщины страны Милан Кнежевич рассказал о готовности российского судостроительного бизнеса вкладывать в его страну.

Это заявление Кнежевич сделал по итогам визита вместе с соратником Андрией Мандичем в Россию, передает корреспондент «ПолитНаигатора».

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По словам Кнежевича, он и Мандич встречались с руководством российской Объединенной судостроительной корпорации, и ее представители заявили о готовности инвестировать в профильную отрасль Черногории.

Андрия Мандич и Милан Кнежевич в Москве

С российской стороны во встрече приняли участие заместитель генерального директора Корпорации гражданского судостроения Давид Адамия и специальный представитель Дмитрий Малишев.

В ходе переговоров сторонами обсуждались вопросы стратегического сотрудничества между Россией и Черногорией в области морского судоходства и гражданского судостроения. На сегодняшний момент готовится визит представителей российской корпорации в Черногорию для обсуждения конкретного сотрудничества.

«Россия готова вложить миллиарды в Черногорию и возродить нашу промышленность и экономику. Я с нетерпением жду продолжения переговоров в Черногории», – написал Кнежевич в своем твиттере.

При этом подразумевается, что руководство Черногории должно отступить от русофобских и сербофобских позиций в государственной политике, перестать оглядываться на мнение Запада и дать зеленый свет российским инвестициям.