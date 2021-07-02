Лидер сербов Черногории: Правительство страны по приказу Запада организовало гей-парад

02.07.2021, Москва, Алексей Топоров

Лидер сербского Демократического Фронта Черногории Милан Кнежевич рассказал, как нынешнее руководство страны прогибается под навязываемую Западом содомитскую повестку.

Об этом Кнежевич поведал в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лидеры сербской и пророссийской партии Черногории «Демократический Фронт», депутаты Скупщины страны Андрия Мандич и Милан Кнежевич приехали в Россию, чтобы заручиться поддержкой российской элиты в дальнейшей борьбе против подчинения их Родины западному влиянию.

Один из черногорских политиков, целенаправленно боровшийся против НАТО и осужденный на пять лет по сфальсифицированному обвинению в «государственном перевороте», Милан Кнежевич стал гостем журналиста, политолога, создателя проекта «Балканист» Олега Бондаренко на радио «Говорит Москва».

Отвечая на вопрос слушателя радиостанции о том, противостоит ли современная Черногория западной содомитской пропаганде, Кнежевич рассказал, что организатором недавнего гей парада в столице страны – Подгорице, выступило правительство Черногории.

«Последний гей-парад Черногории организовывало правительство Здравко Кривокапича. Они объяснили нам (депутатам – ред.), что это наше обязательство перед Евросоюзом, – сказал политик. – Наше правительство строили западные посольства – Евросоюза и США, и они это не скрывали.

Они просто отправили нашему правительству приказ по-поводу гей-парада в Подгорице и сказали его членам: «Вы должны быть на гей-параде». Они так и звонят по телефону и говорят: «Ты должен сегодня быть там и там». И приветствовать это событие».

В ответ на это Олег Бондаренко поинтересовался насколько в сегодняшней Черногории сильна западная гей-пропаганда.

«Несколько дней назад министр финансов Черногории Милойко Спаич, советник Здравко Кривокапича и можно сказать, что неформальный премьер-министр нашего правительства сказал, что он поддерживает возможность усыновления детей геями. И это человек – министр нашего правительства!».

На вопрос Бондаренко, зачем Запад занимается навязыванием нетрадиционных ценностей таким традиционным народам, как черногорцы (черногорские сербы), гость ответил, что для того, «чтобы разрушать ценности нашего народа, наши духовные и исторические связи».