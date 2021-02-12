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12.02.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Россия готова официально войти на линию фронта в Донбассе

Новости Украины

Российская Федерация имеет большой опыт в помощи другим странам по разминированию территорий, и готова при необходимости применить его в Донбассе.

Об этом в ходе заседания ООН в честь годовщины подписания Минских соглашений заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было упомянуто, что Россия отказывается разминировать свою территорию (Луганскую и Донецкую Народные Республики – прим. ред.). Россия участвует в разминировании во многих странах: Сирии, Армении, Азербайджане, Нагорном Карабахе.

Мы готовы прийти на помощь, если об этом нас попросят украинские власти, но мы ничего не можем разминировать на линии соприкосновения, где мы не присутствуем», – отметил Небензя.

Напомним, ранее киевская делегация на переговорах ТКГ по Донбассу попыталась представить подорвавшегося на мине украинского боевика как жертву снайперского обстрела со стороны защитников Донбасса.

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