«Провокация и постановка» – ДНР на переговорах бьет Киев его же методами

03.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Киевская делегация на переговорах ТКГ по Донбассу попыталась представить подорвавшегося на мине украинского боевика как жертву снайперского обстрела со стороны защитников Донбасса.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве сообщили, что боевики 35-й бригады морской пехоты ВСУ осуществляли работы по дооборудованию своих огневых позиций в районе населённого пункта Шумы.

«По данным нашей разведки, в ходе разминирования местности для оборудования новых окопов произошел подрыв, в результате чего получил ранения, а впоследствии скончался один украинский боевик», – уточнили в пресс-службе.

Тем не менее, украинская сторона в Контактной группе, решив использовать в пропагандистских целях допущенную по халатности своих командиров смерть украинского боевика, поспешила обвинить в убийстве защитников Донбасса.

«При этом, не удосужившись даже уточнить характер полученных ранений, которые, по факту, являются осколочными, [украинская сторона] обвинила Народную милицию ДНР в ведении снайперского огня и убийстве морпеха», – отметили в оборонном ведомстве.

Однако в ходе видеоконференции на минских переговорах в ответ на украинские обвинения представители ДНР дали достойный ответ оппонентам.

«Представитель республики Алексей Никоноров был вынужден процитировать представителя официального Киева: «Это провокация и постановка». Именно так официальные лица в украинской делегации всегда отвечают на наши заявления о потерях личного состава защитников республики от обстрелов ВФУ», – сообщает Telegram-канал Представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.