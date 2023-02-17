Россия готовит бронетанковую группировку для крупного и стремительного прорыва – израильский офицер

Россия концентрирует в Донбассе крупную бронетанковую группировку для стратегического прорыва украинского фронта.

Об этом в эфире телеканала «Iton TV» заявил офицер израильской армии Григорий Тамар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россияне концентрируют крупную бронетанковую группировку для того, чтобы ввести её на Донецком и Луганском направлениях. И долгое время мы пожимали плечами – где же эта группировка, и почему её фрагменты или полностью не вводится в дело.

На самом деле – понятно почему. Дело в том, что российская сторона совершенно справедливо давала оценку, что если они подведут эти бронетанковые силы непосредственно к линии фронта, то они окажутся в зоне поражения «Хаймарсов» – и сами эти бронетанковые силы, и их средства обеспечения, то есть склады с горючим, боеприпасами», – сказал Тамар.