Россия готовит бронетанковую группировку для крупного и стремительного прорыва – израильский офицер
Россия концентрирует в Донбассе крупную бронетанковую группировку для стратегического прорыва украинского фронта.
Об этом в эфире телеканала «Iton TV» заявил офицер израильской армии Григорий Тамар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Россияне концентрируют крупную бронетанковую группировку для того, чтобы ввести её на Донецком и Луганском направлениях. И долгое время мы пожимали плечами – где же эта группировка, и почему её фрагменты или полностью не вводится в дело.
На самом деле – понятно почему. Дело в том, что российская сторона совершенно справедливо давала оценку, что если они подведут эти бронетанковые силы непосредственно к линии фронта, то они окажутся в зоне поражения «Хаймарсов» – и сами эти бронетанковые силы, и их средства обеспечения, то есть склады с горючим, боеприпасами», – сказал Тамар.
Он подчеркнул, что эта бронетанковая группировка пойдёт на прорыв в том месте, где фронтовым подразделениям удастся добиться серьёзного успеха.
«Они держат эти силы на некотором отдалении от линии фронта, чтобы вынести их за зону поражения «Хаймарсов».
И зачем же они их концентрируют? Чтобы в том месте, где, по их мнению, пехотными группами удастся продавить украинскую оборону, ввести бронетанковые соединения для прорыва стремительным манёвром», – резюмировал эксперт.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.