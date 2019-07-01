«Россия готовит морскую блокаду Одессы и Николаева»

01.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Россия готовит блокаду Черного моря для Украины – под «удар» попадут в первую очередь порты Одессы и Николаева.

Об этом в эфире телеканала UA:Крым заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сейчас разворачивается в Черном море, – это фактически повторение сценария Азовского. Речь идет уже не о блокаде азовских портов в Мариуполе и Бердянске, а, соответственно, россияне разрабатывают аналогичную программу по блокаде украинского военного и торгового присутствия непосредственно в Одессе и Николаеве. Это им удастся настолько, насколько мы им позволим, насколько мы будем готовы защищать собственные территориальные интересы», – заявил Снегирев.

По словам эксперта, противостоять этому Украина будет за счет списанных кораблей американского ВМФ.

«Не стоит забывать, что Украине США будут переданы дополнительно два катера Island, более того, идет речь о возможной передаче Украине фрегатов. Это усилит именно военно-морское присутствие Украины и не даст возможность России превратить Азовское и Черное моря исключительно во внутреннее море самой Российской Федерации», – надеется Снегирев.