26.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, США
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Россия готовится к ядерному сдерживанию США без двусторонних договоров – эксперт


Америка толкает Российскую Федерацию к ситуации, при которой придётся жить без договоров о ядерном оружии.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основой стратегической стабильности и безопасности, в том числе национальной безопасности России, являются не договоры с США о контроле за вооружением, а ядерное сдерживание. Это было, это есть и это останется.

В последние дни были опубликованы документы об основных направлениях политики в области ядерного сдерживания, и эти документы показывают, что Россия в концептуальном и практическом плане готовится к ситуации, в которой придётся жить без договоров с США», – заявил Тренин.

Напомним, ранее белорусский военный обозреватель Александр Алесин отметил, что Белоруссия не сможет отказать России в размещении ракетных баз на своей территории, если Польша разместит у себя ядерное оружие США.


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