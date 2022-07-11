Россия готовится перейти «красные линии» на Украине

Россия начнет наносить анонсированные удары по «центрам принятия решений» в Киеве – офису президента, Министерству обороны, Генштабу и СБУ. Также под угрозой окажутся железнодорожные узлы, депо и телестудии.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам аналитика, поставками тяжелого оружия Киеву американцы перешли «красные линии».

«Именно в связи с этим сейчас и собирается, видимо, экстренное совещание Государственной Думы. И там будут приниматься решения уже о переходе нами соответствующих «красных линий», которые американцы уже попрали.

Какие это могут быть решения? Это прекращение снабжения газом Европы, экспортные поставки нефти в том числе. Я думаю, что там еще будет приниматься решение, но это уже не Госдумой, а решение президента как Верховного главнокомандующего о возможном нанесении ударов уже по центрам принятия решений, то есть по политическим центрам.

Какие объекты удара могут быть в этом случае? В первую очередь это может быть администрация президента Зеленского. Уничтожение личного состава должно быть осуществлено днем, когда там находится наибольшее число людей, с целью уничтожения максимального числа личного состава администрации. Это практически парализует работу президента Зеленского как президента.

Понятно, что если нет администрации, то осуществлять политическое управление будет невозможно.

Второе – это удар по Генеральному штабу и Министерству обороны. С таким же эффектом только по части стратегического управления войсками. В том числе и в вопросах снабжения. Это более решительные удары по системе коммуникаций.

В частности, удары могут быть нанесены с нашей стороны уже не только по тягловым подстанциям, поскольку хоть маловато тепловозов, но они есть, и эти тепловозы могли бы заменить электровозы – удары по депо, где находятся эти тепловозы, по системе управления движением на станциях парализуют железнодорожное движение и восстановить его будет невозможно в приемлемые сроки.

Я полагаю, может пойти речь по более основательным ударам по центрам военно-промышленного комплекса Украины, который пока еще серьезным ударам не подвергался, поскольку восстановление техники, даже авиационной техники, идет успешно. Естественно, будут наноситься удары по зданиям СБУ, МВД на территории Киева.

Примерно такой спектр воздействия, возможно, будет выбран в качестве объектов ударов. Я не исключаю, что, возможно, объектами ударов станут в этом случае и объекты информационной среды Киева. В первую очередь, это телевизионные станции, чтобы парализовать информационную войну против России», – заявил Сивков.