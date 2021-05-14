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14.05.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, США
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Россия и США намерены провести взаимные красные линии

Нынешняя администрация Соединенных Штатов не намерена совершать очень резких антироссийских шагов. Об этом, передает...

Нынешняя администрация Соединенных Штатов не намерена совершать очень резких антироссийских шагов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в Коммерсанте» пишет политический обозреватель, руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги Александр Габуев.

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Он дает оценку введенным 15 апреля новым антироссийским санкциям США.

«Со стороны может показаться, что это лишь стартовый залп по России, последуют новые удары, как происходило при Бараке Обаме и Дональде Трампе. Однако при более внимательном взгляде ситуация выглядит иначе. Все доступные данные говорят о том, что внешняя политика мало заботит американского избирателя и не является главной темой даже для политического истеблишмента. Гораздо меньше, чем борьба с изменением климата или соперничество с Китаем», – отмечает автор.

По его словам, санкции, объявленные 15 апреля, были нужны для демонстрации СМИ и критикам в Конгрессе, что команда Байдена не слепа в отношении российской проблемы.

При этом новая администрация хорошо понимает, что санкции как инструмент воздействия на Россию себя давно исчерпали и не приводят к изменению ситуации в желаемую сторону. Совершать же резкие действия вроде трамповских санкций против «Русала» или отключения РФ от SWIFT новая команда явно не собирается», – полагает эксперт.

Впрочем, он оговаривается, что задача всерьез исправить российско-американские отношения не ставится в силу ее крайней трудоемкости, но Вашингтон хочет решать вопросы, где интересы России и США полностью совпадают.

«Именно поэтому господин Байден без проволочек продлил на пять лет договор СНВ, дипломаты РФ и США продолжат обсуждать контроль над вооружениями и Иран. Главная проблема сейчас — провести взаимные красные линии, которые ни одна из сторон не будет переходить, и создать каналы диалога на случай ЧП. Если Вашингтону удастся сбалансировать такую политику и Москва ее поддержит, отношения стран не будут ухудшаться. А значит, бизнес сможет рассчитывать на хоть какую-то стабильность и предсказуемость в отношении санкций», – резюмирует Габуев.


Отметим, что в настоящее время идет подготовка к саммиту президентов России и США, который инициировал Вашингтон. Ориентировочно встреча пройдет в июне во время визита Байдена в Европу.

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