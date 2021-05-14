Россия и США намерены провести взаимные красные линии

14.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Нынешняя администрация Соединенных Штатов не намерена совершать очень резких антироссийских шагов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в Коммерсанте» пишет политический обозреватель, руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги Александр Габуев.

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Он дает оценку введенным 15 апреля новым антироссийским санкциям США.

«Со стороны может показаться, что это лишь стартовый залп по России, последуют новые удары, как происходило при Бараке Обаме и Дональде Трампе. Однако при более внимательном взгляде ситуация выглядит иначе. Все доступные данные говорят о том, что внешняя политика мало заботит американского избирателя и не является главной темой даже для политического истеблишмента. Гораздо меньше, чем борьба с изменением климата или соперничество с Китаем», – отмечает автор.

По его словам, санкции, объявленные 15 апреля, были нужны для демонстрации СМИ и критикам в Конгрессе, что команда Байдена не слепа в отношении российской проблемы.

При этом новая администрация хорошо понимает, что санкции как инструмент воздействия на Россию себя давно исчерпали и не приводят к изменению ситуации в желаемую сторону. Совершать же резкие действия вроде трамповских санкций против «Русала» или отключения РФ от SWIFT новая команда явно не собирается», – полагает эксперт.

Впрочем, он оговаривается, что задача всерьез исправить российско-американские отношения не ставится в силу ее крайней трудоемкости, но Вашингтон хочет решать вопросы, где интересы России и США полностью совпадают.

«Именно поэтому господин Байден без проволочек продлил на пять лет договор СНВ, дипломаты РФ и США продолжат обсуждать контроль над вооружениями и Иран. Главная проблема сейчас — провести взаимные красные линии, которые ни одна из сторон не будет переходить, и создать каналы диалога на случай ЧП. Если Вашингтону удастся сбалансировать такую политику и Москва ее поддержит, отношения стран не будут ухудшаться. А значит, бизнес сможет рассчитывать на хоть какую-то стабильность и предсказуемость в отношении санкций», – резюмирует Габуев.

Отметим, что в настоящее время идет подготовка к саммиту президентов России и США, который инициировал Вашингтон. Ориентировочно встреча пройдет в июне во время визита Байдена в Европу.