Россия и Турция показали пример всему миру – Путин

08.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на тенденции к обострению ситуации в регионе, Россия и Турция показывают пример взаимодействия и сотрудничества.

Об этом на церемонии запуска трубопровода «Турецкий поток» заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уверен, что в будущем Россия и Турция реализуют ещё много новых взаимовыгодных совместных проектов как в энергетической, так и в других областях. Сообща мы можем решать любые самые сложные и амбициозные задачи на благо наших стран, наших народов, на благо наших соседей и партнёров…

Мы с вами живём в сложном мире, и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьёзные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры – пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира. Уверен, мы будем действовать так же и в будущем и добиваться новых успехов», – заявил российский президент.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сегодня президенты России и Турции торжественно открыли газопровод «Турецкий поток».