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В субботу по Украине нанесен новый комбинированный удар беспилотниками и ракетами. В ответ Киев попытался атаковать российский Крым, в Джанкое была слышна работа ПВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская сторона уже традиционно заявила, что перехватила большинство ракет. «Укрзализница» уверяет, что задерживаются только два поезда. Власти Киева отрапортовали, что системы жизнеобеспечения столицы работают – Новый год будет со светом и теплом. Без электричества, по официальным данным, только 30% абонентов. Интересно, что в украинских сводках фигурируют повреждения в зданиях гостиниц, двух школ и детсада в Киеве. Это специально подчеркивается для создания образа «России-террориста». С другой стороны, по опыту известно, что подобные объекты используются украинской стороной для размещения военных и наемников. Сами киевляне в соцсетях публикуют фотографии обломков ракет, упавших на улицах. По ним уже опознали элементы AIM-120 натовского комплекса NASAMS.

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«На Печерске в Киеве произошла «калибровка» гостиницы, в которой проживали иностранные военные советники», – утверждает публицист Андрей Ваджра, вынужденный покинуть Киев после переворота 2014 года.

«Прилетело в отель «Алфавита». Я там останавливался много-много лет», – замечает бежавший из России бывший адвокат Марк Фейгин.

«Изменение военной тактики России. Впервые удар нанесен по гостинице в Киеве, в которой живут иностранные военные и политические советники. До сих пор Россия била ракетами только по военным и инфраструктурным объектам. В то время как бандеровский режим все время бьет по жилым районам и по гостиницам, где живут политические советники из России. И вот впервые удар нанесен по истинной власти на Украине, по иностранным политическим и военным советникам. Россия показывает, что в новом 2023 году она готова к эскалации, и она готова бить по настоящему врагу, то есть по западным военным политехнологам», – так трактует произошедшее политолог Сергей Марков.

Есть в Сети и фотографии жилых домов из Львова, оставшихся без света.

Но украинская пропаганда трактует предновогодний удар как психологическое давление – такие выводы делаются на основании того, что ракет было в районе 20 – якобы, из-за дефицита у российской стороны. Правда, в подобную версию не верят уже даже депутаты Верховной рады от партии Владимира Зеленского.

«Данилов, которого никто не спрашивал, недавно сказал, что ракет у них осталось еще на 2-3 массированных обстрела. Так вот, это второй. На четвертом наверно нужно будет попросить Нострадамуса больше не морочить людям голову», – не скрывая раздражения, пишет депутат Максим Бужанский.

Так выглядело небо после запуска ракет по Украине со стороны Каспийского моря

ВСУ в ответ в субботу попытались ударить по Крыму – жители Джанкоя слышали несколько громких звуков взрывов – работала ПВО.

А секретарь Совбеза Украины Александр Данилов опубликовал ролик, где анонсируются взрывы в Москве и государственный переворот в РФ.

«Шайка Зеленского пыталась обстрелять Джанкой (все БПЛА были сбиты ПВО) и угрожает терактами на территории России в Новогодние праздники. Возможно, попытаются запускать БПЛА в направлении московской области или совершать теракты где-нибудь еще. В этом плане их угрозы мало отличимы от угроз главарей ИГИЛ, которые в 2015 году угрожали терактами России после начала операции в Сирии», – считает военный обозреватель Борис Рожин.

Юрист из Киева Татьяна Монтян полагает, что ролик Данилова – не шутки.

«Салорейховцы пытаются организовать какой-то показательный теракт в Москве на НГ. Тот случай, когда все спецслужбы РФ должны продемонстрировать свою профпригодность и купировать любые такие попытки в зародыше», – предостерегает Монтян.

Донецкий фотограф Денис Григорюк считает, что правда – на стороне России, а не украинцев, вопрошающих «а нас за что?».

«Украинцы удивительные люди. Пожалейки скидывают, мол, как это так, стрелять в канун Нового года. Должно быть, они забыли о своих действиях. Я напомню. Кровавое Крещение 2015-го. Забыли? А я хорошо помню. Тогда ВСУ решили взять Донбасс силой, на улицах Донецка и Горловки текли реки крови. Людям головы сносили снарядами. Крещение не было праздником? А в Донецке и Горловке не люди гибли? Точно, тогда же “сепаров” убивали, а украинские города жили в мире и наслаждались праздниками. Значит можно было и дальше кайфовать, плевать, что там эти донецкие думают и чего хотят. Но это же давно было. А что ж сейчас? Вот центр Донецка ежедневно утюжат. Людей погибает большое количество. В том числе и сегодня прилетает, дончане также страдают, а могли бы к новогоднему торжеству готовиться, а не истекать кровью. Но кого это волнует, ведь есть же Украина, она же «жертва», а в Донецке сплошные «милитаристы» живут, которые жаждали этой войны, а, значит, заслужили все это. Только не в Донецке проводили митинги с призывами отказаться от мирных соглашений, не в Донбассе призывали к «хорватскому сценарию», не в ДНР люди хотели, чтобы вопрос решился силой. Только Киев думал, что ему дадут зачистить Донбасс, а когда полетело в ответ, так и начались пожалейки», – напоминает Григорюк.