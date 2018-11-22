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22.11.2018, Москва
 
Донбасс, Политика, Украина
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«Россия или крымчане?» – Соловьев и Коц поспорили, кто «оттяпал себе Крым»

Судя по возрастающему с каждым годом после майдана давлению на украинцев со стороны нацистов и поддерживающих их киевских политиков, Донбасс и Крым вовремя вышли из состава Украины.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» выразил журналист и военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слава Богу, что и Крым мы себе оттяпали, и Донбассу помогли от них уйти. Если бы мы этого не сделали, то улица Артёма в Донецке сейчас бы называлась улицей Бандеры, по ней бы ходили факельные шествия, а площадь Ленина стала бы площадью Шухевича», – заявил Коц.

«Крым себе оттяпали крымчане», – поправил журналиста ведущий Владимир Соловьёв.

«Да, но мы им помогли, и это было очень красиво. Это, наверное, одно из самых ярких моих впечатлений в журналистской карьере, историческое событие, которым я горжусь», – отметил военкор.

«Слава Богу, что мы Донбассу помогли вовремя от этого уйти. Вот, говорят, что фашизма на Украине нет. Ну, наверное, все тридцать миллионов украинцев не исповедуют националистическую идею, но при этом то маргинальное меньшинство и поддерживающие их политики затыкают рот всем людям с нормальной жизненной позицией, которые гордятся своими корнями. Это видно по акции «Бессмертный полк», по Крёстному ходу. Но им не дают говорить, они боятся говорить. Попробуй что-то скажи и не сядь за «бытовой сепаратизм» или госизмену», – добавил Александр Коц.

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