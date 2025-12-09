Россия избавляется от акций КТК – Зеленскому придётся бомбить казахский и западный экспорт через Новороссийск

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент РФ Владимир Путин разрешил совместному предприятию «Роснефти» и британской Shell сделки с принадлежащими им акциями «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК).

Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Shell и «Роснефть» через свое совместное предприятие «Роснефть — Шелл Каспиан Венчурс Лимитед» владеют 7,5% акций КТК, который транспортирует 80% казахской нефти от месторождений до Новороссийска.

В этом году КТК подвергался системным атакам ВСУ, никак не оправданным с военной точки зрения. МИД Казахстана отреагировал только на последнюю атаку, уничтожившую выносное причальное устройство (ВПУ-2).

Аналитик нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов предполагает, что Путин разрешил российскому собственнику избавиться от акций, чтобы защитить экспорт Казахстана.

«Целью физических атак на КТК может быть передел сфер влияния и вытеснение российских компаний из казахстанских проектов, включая нефтепровод. Бить, наверное, перестанут. Хотя не в стиле Владимира Владимировича делать что-то под давлением. Может, что-то другое», – написал Байдильдинов в своем тгк.

Акционерами КТК помимо российских компаний (31%) и казахских (21%) является американская «Шеврон Каспиэн Пайплайн Консорциум Компани» (15%) и другие западные компании.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович предположил, что продавая акции, Россия пытается привлечь на свою сторону американских и казахских акционеров в вопросах атак украинских дронов.

«Наверное, российская сторона может послать сигнал, что если американцы и казахстанцы не вступаются полноценно за КТК, то, может быть, России он тоже не так будет уже интересен. Американцы должны осудить действия Украины и поддержать необходимость работы КТК в нормальном режиме. Можно предположить, что неофициально американские компании ходят в Белый дом в Вашингтоне и тоже рассказывают, что Украина не права, когда уменьшает возможности самого американского бизнеса зарабатывать деньги», – сказал Митрахович в интервью «Ведомостям».

Ранее попытки предотвратить атаки предпринимал Казахстан, всячески стараясь задобрить Украину.

«Казахстан единственный, кто в Центральной Азии поддерживал контакты с Украиной. Токаев несколько раз созванивался с Владимиром Зеленским и даже встречался на полях Генассамблеи ООН. И при этом Казахстан оказался страной, которая больше всех пострадала из-за войны», – говорит эксперт американского Центра Карнеги (нежелательная в России организация) Темур Умаров.

Он считает, что Казахстан предвидел агрессию Украины и пытался как-то задобрить ее западных хозяев: сближался с Азербайджаном ради создания конкурентного для России «срединного коридора».

«Казахстан пытался найти некоторый баланс и разговаривать с Украиной, и я уверен, что в этих разговорах поднималась тема зависимости от РФ. Казахстан поднимал эти вопросы в общении со своими западными партнерами. И в целом ему удавалось их решать на дипломатическо уровне. Но, видимо, с войной невозможно взаимодействовать дипломатическими методами. Даже если вы договорились с Зеленским, что ничего опасного для вас не будет, то никаких гарантий он вам дать не может, несмотря на то, что является верховным главнокомандующим ВСУ», – сказал Умаров.

Он считает, что теперь Казахстану придется пересматривать отношения с Украиной.