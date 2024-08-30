Россия избрала для Украины не ужасный конец, а ужас без конца, – Чаплыга

Анатолий Лапин.  
30.08.2024 12:03
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Россия, Украина


Россия по отношению к Украине избрала не ужасный конец завершения войны, а продолжение «ужаса без конца». Это значит, что она продолжит наносить удары по инфраструктуре и энергетике, вызывая «брожение», недовольство и распад государства.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил покинувший страну политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия по отношению к Украине избрала не ужасный конец завершения войны, а продолжение «ужаса...

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«Я посмотрел на то, что пытаются сделать русские, на их заявления, на то, как они педалируют те или иные темы, что они говорят и как они себе это видят, и я пришел к умозаключению, что они избрали самый паршивый вариант. Они избрали не вариант ужасного конца, они избрали ужас без конца. Смысл этого варианта заключается в следующем – они не хотят заканчивать… Они просчитали финансовую составляющую, которая ждет Украину, они просчитали военно-политическую составляющую после Курска, и они ничего делать не будут по отношению к тем, кто принимает решения. Они будут ждать, когда внутри произойдет брожение и гниение, и когда это гниение приведет к естественному процессу распада. Для того, чтобы этот процесс происходил, они будут бить по энергетике, по инфраструктуре», – заявил Чаплыга.

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