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15.09.2021 19:39 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Россия кардинально поменяла свою политику по реинтеграции Донбасса – украинский наблюдатель

Новости УкраиныМосква уже не собирается толкать Донбасс обратно в состав Украины даже при выполнении Киевом...

Москва уже не собирается толкать Донбасс обратно в состав Украины даже при выполнении Киевом «Минских соглашений» – этот регион будет интегрирован в Россию.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил участник Международной мониторинговой миссии (Украина) Константин Руецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что российская тактика меняется. В чем заключается новый большой план РФ, мне сказать сложно. Но эти симптомы, которые мы наблюдаем, свидетельствуют, что они уже демонстративно показывают своё нежелание продолжать движение в направлении мирного урегулирования», – сказал он.

Более того, спустя восемь лет войны Константин Руецкий понял, что Москва собирается не «продать» Донбасс Украине, а интегрировать этот регион в Россию.

«И второе, что касается социально-гуманитарной сферы – если раньше они хотели продать оккупированный Донбасс, на своих условиях вернуть Украине, то сейчас мы наблюдаем кардинальное изменение.

Сейчас они настроены на обрыв связей оккупированного Донбасса с Украиной, и, может быть, его интеграции в перспективе в российское пространство», – резюмировал он.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что участие жителей молодых республик в выборах депутатов Госдумы РФ – это ключевой момент интеграции Донбасса уже в российскую политику.

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