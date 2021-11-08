Россия хитро переходит на новые технологии – Климкин

Рост цен на энергоносители в Европе позволит России заключить множество долгосрочных контактов и в будущем перевести российскую экономику на новые технологии.

Об этом в интервью киевскому политологу Юрию Романенко заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что происходит сегодня в Европе с ценами на газ – это уже не про «Северный поток». Это возможность для Путина занять свои ниши и свою долю долгосрочными контрактами. Хотя бы на 10-15 лет.

Помните, Маккейн когда-то говорил, что Россия – это бензоколонка и обезьяна с гранатой? Так оно и есть. Но Путин хочет остаться бензоколонкой на процесс перехода России на новые технологии.

В прошлом году они взяли 38% бюджета от нефти и газа – прямо и опосредованно. Он хочет, чтобы ближайшие 15 лет это держалось. И он понимает, в какую игру играет – на 10-15 лет», – рассуждает Климкин.