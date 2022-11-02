Россия методично разваливает централизованную украинскую энергосистему – Карасев

Удары ВС РФ по объектам украинской энергетики приведут к развалу единой энергосистемы. Это позволит намного легче выводить из строя оставшуюся инфраструктуру, погружая Украину во тьму.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжая уничтожать украинскую электро-, железнодорожную и так далее инфраструктуру, и уже под ударами находятся большие гидроэлектростанции… опасность в том, что в отличие от 10-го октября, вчерашние удары могут привести к тому, что может исчезнуть единая, централизованная энергосистема, которая давала возможность Центрукроэнерго осуществлять перетоки электроэнергии. Если удары будут такого же типа и еще более ожесточаться, как вчера, это может просто превратить централизованную энергосистему в локальные вещи, которые можно уничтожить намного легче», – отметил Карасев.