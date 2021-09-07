Россия может безнаказанно напасть на Украину из Белоруссии – киевский аналитик

07.09.2021 21:52 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Страны Евросоюза азиатскими мигрантами атакует не белорусский президент Александр Лукашенко, а якобы руководитель России Владимир Путин, чего категорически не хотят видеть в Европе.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил руководитель Независимой группы макроэкономического анализа и прогноза Михаил Кухар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, как Путин атакует страны Балтии мигрантами уже месяц, и никто из стран и генералов НАТО не сказал: «Ребята, при чём тут Лукашенко, это же Путин». Они же координируются в силовом блоке, у них совместные учения. Кажется, что налоги в Белоруссии уже собираются на счета российского Минфина. Имя Путина вообще не звучит, и конечно НАТО и Польша получили заслуженное наказание за своё преступление – когда они не называют настоящего врага, атака мигрантами началась на Польшу», – сказал он.

Кроме того, экономист отметил, что если русские войска, переодевшись в белорусскую форму, могут напасть на Украину, и вся мировая общественность обвинит в этом Лукашенко.

«Завтра группа из ста мигрантов начинают переходить границу Украины, их встречают украинские пограничники, откуда-то из кустов начинают стрелять, убивают пять пограничников Белоруссии, пять украинских и десять мигрантов. Начинается обычная провокация. Сейчас, если русские войска, переодетые белорусскими пограничниками или солдатами подходят к Житомиру или захватывают Вышгород, вся мировая пресса напишет: «Лукашенко напал на Украину». Мировая пресса не сможет написать, что раньше на Польшу и Литву мигрантами нападал Лукашенко, а тут появился Путин, и уже путинские войска напали на Украину. Из этой колеи уже выхода нет», – страдает Кухар.