Россия может пробить сухопутный коридор в Калининград по типу крымского – эксперт

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В случае, если Запад создаст угрозу российскому Калининграду, ВС РФ могут пробить сухопутный коридор к этому эксклаву по примеру крымского.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, в ином случае страны Балтии России не интересны.

«Я думаю, что страны Балтии сегодня не являются какой-то важной целью, важной необходимостью ни с политической, ни с какой-либо другой точки зрения для России. Единственное, что конфликт в этом регионе может резко вспыхнуть, если обострится ситуация вокруг Калининграда. Связана она и с транзитом, и вообще с существованием этого российского эксклава в Северной Европе. Тогда действительно ситуация может поменяться и тот сухопутный коридор, который Россия пробила в Крым по территории Украины, она может пробить через Польшу или страны Балтии к Калининграду», – заявил Бортник.