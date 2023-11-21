Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Отстранение от власти президента Украины Владимира Зеленского якобы запланировано Россией на конец нынешнего года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сам Зеленский заявил британскому желтому изданию The Sun.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

На днях он заявил, что якобы соответствующая информация поступила от разведки и западных партнеров.

Теперь же Зеленский уверяет, что операция запланирована до конца года. При этом детали плана якобы подвержены изменению и необязательно, что конечной целью является его физическое устранение.

«Возможно, не путём убийства. Я имею в виду, это меняется. Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина может «с этим жить».