Зеленский огласил желтой прессе дату своего свержения

Игорь Шкапа.  
21.11.2023 13:38
  (Мск) , Киев
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Дзен, Майдан, Политика, Украина


Отстранение от власти президента Украины Владимира Зеленского якобы запланировано Россией на конец нынешнего года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сам Зеленский заявил британскому желтому изданию The Sun.


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На днях он заявил, что якобы соответствующая информация поступила от разведки и западных партнеров.

Теперь же Зеленский уверяет, что операция запланирована до конца года. При этом детали плана якобы подвержены изменению и необязательно, что конечной целью является его физическое устранение.

«Возможно, не путём убийства. Я имею в виду, это меняется. Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина может «с этим жить».

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