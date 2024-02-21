Россия может зайти на Харьков через Сумы

Российская армия может попытаться окружить Харьков, зайдя через Сумскую область. Якобы поэтому сейчас идет артподготовка на этом направлении.

Об этом в интервью журналисту Василию Апасову заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Мосийчука, в связи с этим ссориться с Польшей и другими западными союзниками никак нельзя.

«Я не хотел бы видеть, что в случае очередного большого удара, мы будем иметь еще и западный фронт.

А то, что русские перешли в наступление по всей линии фронта, а сегодня массово артиллерийски обстреливают Сумскую область и эксперты не исключали до этого, а сейчас и это вспоминают, что возможен заход с целью отсечь Харьков оттуда, через Сумскую область, – это очень плохой звоночек. Иметь в тылу то, что мы имеем сейчас в Польше – нельзя», – заявил Мосийчук.