Россия может зайти на Харьков через Сумы

Анатолий Лапин.  
21.02.2024 10:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Харьков


Российская армия может попытаться окружить Харьков, зайдя через Сумскую область. Якобы поэтому сейчас идет артподготовка на этом направлении.

Об этом в интервью журналисту Василию Апасову заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия может попытаться окружить Харьков, зайдя через Сумскую область. Якобы поэтому сейчас идет...

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По мнению Мосийчука, в связи с этим ссориться с Польшей и другими западными союзниками никак нельзя.

«Я не хотел бы видеть, что в случае очередного большого удара, мы будем иметь еще и западный фронт.

А то, что русские перешли в наступление по всей линии фронта, а сегодня массово артиллерийски обстреливают Сумскую область и эксперты не исключали до этого, а сейчас и это вспоминают, что возможен заход с целью отсечь Харьков оттуда, через Сумскую область, – это очень плохой звоночек. Иметь в тылу то, что мы имеем сейчас в Польше – нельзя», – заявил Мосийчук.

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