Россия начала охоту за американскими гаубицами

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Новости Украины

Последней надеждой вооруженных формирований Украины на фронте стала артиллерия.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает военный эксперт Владислав Шурыгин, давший оценку российскому удару по американским гаубицам, поставленным ВСУ.

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«Артиллерия — главное сейчас средство поражения, которое есть в распоряжении украинских войск. Их авиация летает мало и недолго из-за господства наших ВКС в воздухе. Количество баллистических «Точек» ограничено, а более дальнобойных высокоточных ракет у ВСУ нет», – сказал Шурыгин «Известиям».

По его словам, подавляющее большинство огневых задач украинскими военными решается именно артиллерией.

«Поэтому с российской стороны сейчас идет настоящая охота за гаубицами и реактивными установками залпового огня ВСУ. Поэтому ее трофеем стали и М777, почти сразу после появления на фронте», – объяснил Шурыгин.