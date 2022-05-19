Россия начала охоту за американскими гаубицами

19.05.2022  14:35 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Россия, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Последней надеждой вооруженных формирований Украины на фронте стала артиллерия.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает военный эксперт Владислав Шурыгин, давший оценку российскому удару по американским гаубицам, поставленным ВСУ.

Последней надеждой вооруженных формирований Украины на фронте стала артиллерия. Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Артиллерия — главное сейчас средство поражения, которое есть в распоряжении украинских войск. Их авиация летает мало и недолго из-за господства наших ВКС в воздухе. Количество баллистических «Точек» ограничено, а более дальнобойных высокоточных ракет у ВСУ нет», – сказал Шурыгин «Известиям».

По его словам, подавляющее большинство огневых задач украинскими военными решается именно артиллерией.

«Поэтому с российской стороны сейчас идет настоящая охота за гаубицами и реактивными установками залпового огня ВСУ. Поэтому ее трофеем стали и М777, почти сразу после появления на фронте», – объяснил Шурыгин.

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