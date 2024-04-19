Россия начала охоту за иностранными наемниками. В Киеве ожидают поток гробов на Запад

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Российская армия готова уничтожать иностранных военных на территории Украины даже дорогими ракетами. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия, которая начала охоту за наёмниками, воюющими на территории Украины, не постоит за ценой. И даже если будет два-три гражданина западных государств, воюющих на стороне Украины, будут туда бить и «Искандерами», и любой другой дорогостоящей техникой», – сказал эксперт.

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«Чем больше гробов из Украины пойдет за рубеж, тем более соответствующие настроения там будут. И понятное дело, что будет максимум вопросов: «А за что воюют солдаты из Франции, Германии и прочих европейских государств, на территории Украины? И что это за договорённости с Украиной?» А впереди большие выборы, в том числе в Европарламент, и прочее. Каждый погибший на Украине европеец – это минус один процент от голосов нынешней партии истеблишмента», – объяснил Бондаренко.