Россия начинает перекрывать Украине выход в Черное море, утверждают в Киеве

20.10.2019, Киев, Игорь Петров

Россия в Азовском море отработала методику осуществления долговременных проверок судов, что парализовало работу украинских портов. Эта практика в ближайшее время может быть распространена на Черное море, где под угрозой оказываются порт Одессы и Дунайский коридор. Москва будет использовать как повод безопасность буровых вышек компании «Черноморнефтегаз», которые находятся недалеко от одесского побережья и перешли под контроль РФ после 2014 года.

Об этом в интервью UA:Крим заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Наши европейские партнеры обеспокоены тем, что модель (досмотра судов), которую отработала Россия в Азовском море, постепенно переносится в западную часть Черного моря.

Складывается такая ситуация, что из-за наличия отжатых у Украины инфраструктурных нефтегазовых объектов в западной части Черного моря, под этим предлогом, Россия постепенно создала там запрещенную для полетов и деятельности зону. Она использует закрытие районов в этой части моря.

Сейчас свободным для доступа остается очень узкий коридор Черного моря между румынским побережьем и островом Змеиный. Если россияне расширят зону закрытия и на этот участок Черного моря, то они заблокирует не только трафик в украинские порты, но и международное морское сообщение Дунайским коридором, что вызывает беспокойство не только у нас, но и у наших европейских партнеров», – сказал Лакийчук.

Минувшим летом представители украинской организации «Майдан иностранных дел» сообщали, что РФ под предлогом проведения военных учений перекрывала на несколько недель значительную часть акватории Черного моря возле Одессы и Измаила.

Ранее украинская газета «Зеркало недели» писала, что Россия под прикрытием ракетных катеров ведет добычу газа на шельфе Черного моря буквально в 100 км от побережья Одессы при помощи вышек бывшего украинского «Черноморнефтегаза».