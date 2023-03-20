Даже после голосований за Украину Россия готова бесплатно поставить зерно Африке

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Россия поставит зерно в особо нуждающиеся страны Африки бесплатно в случае разрыва зерновой сделки.

Об этом сегодня заявил президент РФ на открытии второй международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы настаиваем именно на пакетном характере данной сделки прежде всего в интересах африканских и других развивающихся стран, имея в виду, что они нуждаются в больших объёмах продовольствия. Настаиваем на полном соблюдении ключевых российских требований, проявляя заботу о том, чтобы зерно и удобрения поступали в нуждающиеся государства Африки, а не переправлялись на сытые европейские рынки, в сытые европейские страны», – сказал Владимир Путин.

Между тем, по его данным, из общего объема вывезенного из Украины зерна 45% ушло именно в европейские страны, а только 3% Африку.

«Для справки могу сказать, следующую информацию до вас довести. С 1 августа 2022 года по 20 марта текущего года с Украины вышло 827 судов, из них – только три миллиона тонн зерновых было направлено в Африку, несмотря на то, что вся эта сделка подавалась под соусом того, что нам нужно обеспечить интересы африканских стран. Кстати, обращаю внимание, что за это же время, несмотря на все рестрикции и ограничения по вывозу российского зерна, из России в Африку было направлено почти 12 миллионов тонн», – подчеркнул президент.

Он отметил, что Россия продлит «зерновую сделку» только при учёте ее позиций.

«И вот что ещё хотел бы добавить. Если мы всё-таки примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объём, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно», – сказал Путин.

Зал встретил это заявление аплодисментами.

Напомним, что, несмотря на неоднократные заявления Кремля о готовности помощи странам Африки зерном и удобрениями, недавно большинство стран континента поддержали антироссийскую резолюцию в ООН по Украине.