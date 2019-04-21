Россия нанесёт сокрушительный удар по бизнес-империи Ахметова

21.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Анонсированные Россией ограничения на поставки на Украину в сфере энергетики ударят, прежде всего, по бизнес-империи олигарха Рината Ахметова, контролирующего «Оппозиционный блок», ранее в угоду Петру Порошенко отказавшийся выдвинуть единого с Виктором Медведчуком кандидата на президентские выборы.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рынок украинский достаточно серьёзно диверсифицирован. Да, безусловно, это отразится на цене, но, собственно говоря, источники поставок дизельного топлива и сжиженного газа найти можно, но это будет дороже, понятное дело. Не намного, но дороже, то есть, это будет неприятно и больно для украинского потребителя.

Забыли самое главное, потому что в этом постановлении есть самый главный момент, на который почему-то никто не обращает внимания.

Это поставки угля. Потому что Украина практически на 100% зависит от поставок, ведь речь идёт о коксующемся угле. Это уголь, который используется для металлургии, то есть, для металлургических предприятий, которые входят в финансово-промышленную группу господина Ахметова. Поэтому вот в этом постановлении я бы усматривал скорее большой привет, так сказать, группе Ахметова, нежели какую-то угрозу для рынка нефтепродуктов на Украине», – подчеркнул эксперт.

На вопрос ведущей о том, похоже ли это на то, что Россия показывает данным жестом гипотетически новой украинской власти во главе с Владимиром Зеленским, что нужно будет склоняться к переговорам с РФ, а если победит Пётр Порошенко, то это будет дополнительное давление на него, эксперт ответил утвердительно.

«Приблизительно похоже на это. То есть: «Если вы идёте на переговоры, если вы идёте на контакт, тогда, собственно говоря, никто не включает вот эти санкционные рычаги», – сказал Валентин Землянский.

К его словам присоединился скрывающийся от СБУ киевский журналист и политический аналитик Владимир Скачко, отметив, что сигнал Россия дала всему украинскому политикуму сразу: и Порошенко с его союзником Ахметовым, и метящей в премьеры Тимошенко, и идущему в президенты Зеленскому.

«Это попытка [дать ответ на стремление] Порошенко и его клики снять с себя обвинения во всех этих «Роттердамах Плюс», «Дюссельдорфов Плюс». По большому счёту, они же украли практически всё. От 70 до 100 долларов на каждой тонне коксующегося угля, который они покупали в ЛДНР и России и прогоняли через офшоры и прокладки через Роттердам и возвращали в Украину. Они дерибанили на двоих: Порошенко и товарищи, Ринат Ахметов, – дерибан и сейчас происходит. Это им первое предупреждение.

Второе, я хочу сказать о политической подоплёке. Это действительно приглашение Зеленскому, как новому возможному президенту, к переговорам. Но не только это.

Мы же не зря говорили, что после президентских выборов начнётся борьба за то, кто будет премьером: вроде бы Порошенко будет премьером. Так я повторяю, на то же надеется и Юлия Тимошенко.

Мы после выборов Зеленского можем понаблюдать великолепную борьбу опять этой «сладкой парочки». Поэтому это решение России ещё этим ребятам, и Петру Алексеевичу, и Юлии Владимировне: «Хотите быть премьерами – думайте. Сложно будет вам победить Путина без российского бензина в украинских танках», – резюмировал Владимир Скачко.