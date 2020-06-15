15.06.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Россия нас хочет придушить – минский эксперт


Минск пытается улучшить отношения с США и Евросоюзом, чтобы уверенней себя чувствовать на переговорах с Россией.

Такое мнение «Коммерсанту» высказал эксперт лояльного президенту Александру Лукашенко белорусского общественного движения «Белая Русь» Петр Петровский.

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По его словам, в России есть круги, «заинтересованные в том, чтобы ухудшить переговорные позиции Беларуси».

Эксперт утверждает, что эти круги якобы заинтересованы в санкциях Запада против Белоруссии.

«Нормальные отношения с США и ЕС увеличивают возможность маневренности. А если будут плохие отношения с Западом, у нас не будет маневра, и нас будет легче придушить», — утверждает Петровский.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдельных кандидатов финансируют «российские олигархи».

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