Россия назвала имена полковников ВСУ, причастных к обстрелам Донбасса

07.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Российский Следственный Комитет установил причастность двух полковников Вооруженных сил Украины к обстрелам Донбасса, в результате которых погибли женщина, а также ранены трое детей и мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следственным комитетом Российской Федерации продолжается тщательная работа по установлению должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса, и фиксации доказательств их преступлений», – заявили в СК.

Там отметили, что следствием получены объективные данные о причастности к таким преступлениям двух украинских полковников: командира 54 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковника Алексея Майстренко и 28 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Максима Марченко.

«Майстренко заочно уже предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ (организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации). В отношении Марченко также имеются объективные сведения о причастности к аналогичным преступлениям против мирного населения на юго-востоке Украины», – сообщили в ведомстве. .

При этом следствием установлены новые обстоятельства преступной деятельности указанных лиц.

«В частности, 1 мая 2020 года полковник Майстренко, а также иные неустановленные лица из числа военнослужащих 54 отдельной механизированной бригады ВСУ с целью убийства двух и более лиц, причинения тяжкого вреда здоровью общеопасным способом неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины, произвели прицельный обстрел из стрелкового оружия объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в п. Спартак Ясиноватского района под Донецком. В результате этого женщина 1958 года рождения получила ранения, от которых скончалась», – заявили российские следователи.

Что касается полковника Марченко, то 4 мая 2020 года, он и иные неустановленные лица из числа военнослужащих 28 отдельной механизированной бригады ВСУ прицельно обстреляли из автоматической пушки калибром 30 миллиметров боевой машины пехоты 2 объекта гражданской инфраструктуры в пгт. Александровка Петровского района Донецка. В результате были ранены трое детей – девочек 2010 и 2013 годов рождения, а также мирный житель 1965 года рождения.

«Следствие и впредь будут выявлять все эпизоды преступлений украинских военных, совершенные против мирного населения. Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные нами доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы», – резюмировали в СК.