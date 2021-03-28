Россия не будет содержать русофобский режим в Белоруссии – Трухан

28.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Министерство иностранных дел Белоруссии, возглавляемое прозападным политиком Владимиром Макеем, саботирует интеграционные процессы с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил полковник Центрального аппарата Минобороны в отставке Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это министерство (МИД Белоруссии – прим. ред.) радо саботажу. Это министерство, на которое надо повесить табличку «Антироссийское». Это ежу понятно. Оно обеспечивает то, что не удалось на данный момент обеспечить на Украине, – что Россия должна содержать русофобскую Белоруссию.

У них фишка такая – Россия должна была экономически содержать русофобскую Прибалтику. Россия пополам с Германией должна была содержать русофобскую и антинемецкую Польшу. Россия должна содержать русофобскую прорумынскую Молдавию, содержать абсолютно русофобскую Армению, Украину», – перечислил Трухан.

По его мнению, Запад пытается провернуть такую же схему в Белоруссии.

«Я не имею в виду жителей, я говорю о правительстве тех стран, которое там сейчас руководит. И такая же байда, этот тухляк пытаются пропихнуть ещё в очередной раз, считая Кремль клиническими долбоклюями. Ребята, такого не будет, вот, в чём вопрос», – добавил полковник в отставке.