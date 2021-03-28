Все смешалось в доме Макеев: родственники белорусского министра ругают его подчиненных

28.03.2021, Москва, Елена Острякова

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, известный своими прозападными и националистическими взглядами, попытался неуклюже оправдаться за скандальный комментарий белорусского МИДа, в котором дипломаты предъявили США претензии на Аляску.

Оправдания Макей оставил в своем «инстаграме», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Огромное количество комментариев по поводу вчерашнего заявления пресс-службы МИД, при этом конституционное большинство – позитив, говорит о правильности и актуальности вопроса. Кстати, это заявление относится не только к заокеанским партнёрам, но и к тем, кто находится ближе…», – написал Макей, добавив девиз антироссийского польского восстания 19-го века «Люблю Беларусь».

Понять, каких «партнеров» имел в виду белорусский министр, сложно. В комментарии МИД речь идет в откровенно издевательской форме только о США. Но Макей за день до этого вел какие-то телефонные переговоры с советником госсекретаря США Дереком Шоле и, видимо, ему надо оправдаться.

Оппозиционный белорусский публицист Артем Шрайбман полагает, что, давая подобный комментарий, Макей не может не понимать, что выступает против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«В сегодняшней атмосфере внутри госаппарата все ведомства должны без передышки показывать свой пионерский задор. Тормозов нет, никто не осмелится изнутри сказать, что коллег заносит на поворотах – это прямой путь к утрате доверия.

Макей-старший заявил, что адресаты этого заявления не только за океаном, но и поближе. Абсолютно согласен. Все адресаты, или даже адресат, внутри страны», – написал Шрайбман в своем телеграм-канале.

Зато сын министра был более категоричен. В соцсети LinkedIn Виталий Макей раскритиковал заявление бывших коллег (он уволился из МИДа после начала Беломайдана).

«Работая ранее в Министерстве иностранных дел Беларуси, всегда гордился, что принадлежу к сообществу профессионалов. Множество раз убеждался в том, что интеллект, образованность, культура и эрудированность наших дипломатов – это не клише, а реальные качества людей, работающих на благо страны. Тем более печально наблюдать ряд публичных заявлений МИДа за последнее время, включая и нынешний комментарий» – написал Виталий в LinkedIn.

«Нарочито хамоватое удальство никогда не заменит аргументацию и стиль, а только подчеркнет посредственность. Мне грустно, что мои бывшие коллеги, ко многим из которых я испытываю искренние дружеские чувства, вынуждены мириться с ситуацией, при которой невозможно свободное созидательное творчество. Очень хотелось бы, чтобы в это удушливое время профессионалы сохранили свои знания, навыки, опыт и нравственные ориентиры. Они нам всем ещё понадобятся», – написал Макей-младший.

Примечательно, что его жена Маргарита подписала петицию против запрета националистического красно-белого флага, который инициировал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Комментарии семьи Макеев активно публикуют прозападные оппозиционные СМИ, с которыми министр ранее поддерживал прекрасные отношения. Возможно, речь идет о кампании оправдания в глазах общих спонсоров.