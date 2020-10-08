Россия не будет воевать за Карабах

08.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Москва не позволит азербайджанским войскам и стоящим за ними Турции зайти на территорию Армении

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил политолог Евгений Бень, отвечая на вопрос о причинах обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха, где уже вторую неделю идут ожесточенные бои между армянами и азербайджанцами.

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«Турки очень хорошо изучили одну важную деталь: присутствие Армении в ОДКБ никак не означает, что Россия должна выступить в этом конфликте на стороне Карабаха. Юридически Нагорный Карабах является территорией Азербайджана, которую аннексировала Армения. Турки знают, где находится «красная черта», за которой их ждет столкновение с Россией. Это граница самой Армении. Поэтому на территорию Армении, где стоит российская военная база, Турция не полезет. И Азербайджану не даст», – считает Бень.

Издание поинтересовалось, чью сторону должна занять Россия в этом конфликте.

«Ситуация парадоксальная. Трудно оценить происходящее, как прямой вызов России. Понятно, что за обострением в Карабахе – турецкие амбиции. Но Азербайджан – давний партнер России. А Армения в последние годы в лице премьера Пашиняна вела отчасти даже антироссийскую политику. Поэтому Москва подчеркивает свою сдержанную и нейтральную позицию в этом конфликте. Но предостерегает Анкару и Баку, что вынуждена будет исполнить свои обязательства по защите Армении, если война перекинется на ее территорию», – подчеркнул эксперт.